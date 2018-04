Osnabrück. Liebe Leser, ich bin Fiona Mai Lang, und als dies Wonneproppenbild entstanden ist, war ich gerade zweieinhalb Stunden alt und von der Geburt noch echt geschafft. Ich habe auf dem Arm von Melanie, sie ist die beste Freundin meiner Mama Mara, den Fototermin verschlafen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Geboren wurde ich am 20. April um 8.28 Uhr im Marienhospital Osnabrück.3330 Gramm brachte ich bei einer Größe von 50 Zentimetern auf die Waage.

Ähnlich bin ich meinem Papa Momodou, sagen Mama und Melanie. Die Nase und die Haare kommen auf jeden Fall von ihm, und in den nächsten Tagen wird auch meine Haut dunkler werden. Mein Papa kommt nämlich gebürtig aus Gambia und lebt jetzt mit uns in Osnabrück. Da ich schon in Mamas Bauch sehr aktiv war, werde ich bestimmt bald tanzen oder musizieren. Doch bis es soweit ist, freue ich mich erstmal auf unseren Familienurlaub. In den Herbstferien geht es nach Djerba.