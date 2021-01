Das richtige Tragen einer Schutzmaske vom Typ FFP2 will gelernt sein und stellt vor allem Bartträger vor Probleme.

Britta Pedersen/dpa

Berlin. FFP2-Masken bieten guten Schutz – wenn sie dicht am Gesicht anliegen – gegen Covid-19. Was heißt das für Bartträger?

Am Dienstag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über eine Verlängerung und Verschärfung des bisherigen Lockdowns in Deutschland. Im Gespräch ist unter anderem auch eine FFP2-Maskenpflicht in be