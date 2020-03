Cuxhaven. Noch gibt es Tickets: Rund 60.000 Besucher werden vom 16. bis zum 19. Juli wieder in Nordholz bei Cuxhaven zum diesjährigen Deichbrand Festival erwartet. Das Line-Up reicht von den Beatsteaks über Steve Aoki bis zu Clueso und Trettmann. Das müssen Besucher über Anreise, Camping und Bands wissen.

Das Line-Up reicht von den Beatsteaks und den Dropkick Murphys über Steve Aoki und Nightwish bis zu Clueso, Trettmann und Sido. Zum 16. Mal findet im Juli das diesjährige Rockfestival Deichbrand in Nordholz bei Cuxhaven statt, rund 60.000 Besucher werden erwartet.

Wann findet das Deichbrand Festival 2020 statt?

Vom 16. bis zum 19. Juli spielen die Bands und Musiker auf den Bühnen am Flughafen Nordholz/Cuxhaven, Besucher können aber bereits ab Mittwoch, 15. Juli, um 15 Uhr den Campingbereich betreten. Voraussetzung dafür ist ein Kombiticket inklusive Frühanreise, das im Shop für 169 Euro erhältlich ist.

Wo und in welchen Varianten gibt es Tickets?

Die Karten für das Deichbrand-Festival können im Online-Shop oder telefonisch unter 01806/853851 bestellt werden. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zahlen für ein Kombiticket (inklusive Frühanreise ab dem 15. Juli sowie Regular Camping) 79 Euro, Erwachsene zahlen 159 Euro für den 16. bis zum 19. Juli. VIP-Tickets, die unter anderem Zutritt zu einem Balkon zum Infield, hochwertige Sanitäranlagen, die Aftershows am Freitag und Samstag mit Freigetränken sowie VIP-Camping auf dem Comfort Village umfassen, kosten 450 Euro.

Welche Camping-Möglichkeiten gibt es auf dem Deichbrand?

Eine Übernachtung ist im eigenen Zelt, Auto oder Wohnmobil möglich, zudem gibt es befestigte Unterkünfte. Womo-Plaketten für das "Central"- und das "Green"-Camp sind bereits ausverkauft, "South" und "Watt" sind noch verfügbar und kosten 75 beziehungsweise 222 Euro.

Unterkünfte im sogenannten Comfort Village kosten zwischen 329 und 999 Euro. Diese reichen von Zwei-Personen-Tipis über Holzhütten bis zu Sechs-Personen-Iglus, umfassen allerdings noch nicht das Festival-Ticket. Alle weiteren Infos zum Thema Camping gibt es online.

Welche Musiker und Bands spielen?

Bislang zugesagt haben:

Beatsteaks

Steve Aoki

Nightwish

Clueso

Dropkick Murphys

Flogging Molly

Passenger

Sido

Bausa

Bilderbuch

Bosse

Capital Bra & Samra

Enter Shikari

Sven Väth

Trettmann

Anti-Flag

Danko Jones

Die Orsons

Guano Apes

Muff Potter

OK Kid

SSIO

257ers

Afrob

Apache 207

Callejon

Enno Bunger

H-Blockx

Haiyti aka Robbery

Mavi Phoenix

Maxïmo Park

Mia.

102 Boyz

Dilly Dally

Drunken Masters

Finch Asozial

Mono Inc.

Rogers

Schmutzki

Skynd

Steiner & Madlaina

Le Fly

Majan

Massendefekt

Provinz

Timo Maas

Anreise über Elbfähre und A27

Um Festivalbeginn und -ende wird es traditionell voll: Wer über die Elbfähre von Glückstadt nach Wischhafen anreisen will, muss in der Regel bereits am Donnerstagnachmittag mit Wartezeit rechnen. Ähnlich sieht es traditionell sonntags vor Wischhafen aus. Aktuelle Meldungen zur Elbfähre gibt es hier. Spätestens auf der A27 ist rund um das Festival-Wochenende mit Staus zu rechnen. Und in der Vergangenheit hat der Zoll zudem an der Autobahn verstärkt Autofahrer kontrolliert.