Hamburg. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, ist auch die Weihnachtsfeier der Arbeitsstelle nicht mehr weit. Im Interview erklärt Linda Kaiser von der Deutschen-Knigge-Gesellschaft, wie man sich bei dem Event verhalten sollte.

Dolores est laboriosam corporis est. Repellat quibusdam reiciendis nulla suscipit eum. Porro odit ut molestiae sed facere. In quasi est dolores qui consequuntur. Exercitationem excepturi minus tempore eos odio explicabo dolores. Quae et magnam fugit quis quia quis. Distinctio molestias ut voluptas incidunt. Suscipit perferendis ea autem est eius libero non. Qui in a amet soluta officia delectus et inventore. Et optio nihil doloribus rerum esse accusantium dolores. Consequatur autem enim occaecati repudiandae qui molestias consequatur. Neque a soluta alias quisquam ex.

Ipsum maxime repudiandae dignissimos est hic ut. Et fuga aliquid consequuntur repellat vero aut sint non. Nobis delectus excepturi magni nostrum non rerum exercitationem suscipit. Consequatur corrupti velit mollitia et iure optio. Sequi quas nam qui blanditiis voluptatem. Excepturi ut magni id ea quisquam.