Peter Holdmann hat die Weichen für die Zukunft der ZF-Division Pkw-Fahrwerktechnik am Dümmer schon gestellt. FOTO: Nina Kallmeier Zero-Covid belastet ZF am Dümmer: Gute Umsätze und viele Veränderungen Von Nina Kallmeier | 06.05.2022, 16:49 Uhr

Divisionschef Peter Holdmann hat Bilanz gezogen: Alles in allem sind die ZF-Standorte am Dümmer gut durch das Jahr 2021 gekommen. Dennoch stehen viele Veränderungen an. Und die Zero-Covid-Strategie Chinas macht dem Unternehmen zu schaffen.