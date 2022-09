Das Osnabrücker Start-up Visiolab hat eine smarte Lösung für Mensa-Kassen und Kantinen entwickelt. Eine künstliche Intelligenz scannt das Tablett und kommuniziert, was zu zahlen ist, an das Kassensystem. Die Idee wird Tim Niekamp im Dezember in New York pitchen.

