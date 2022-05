Unternehmen aus Niedersachsen und der Region sind seit Jahren wirtschaftlich erfolgreich in Frankreich aktiv. Werden die Beziehungen angesichts von Kriegen und Krisen enger? FOTO: Grafik: Michel Unternehmen in Osnabrück und Emsland Läuft Frankreich als Exportmarkt Großbritannien bald den Rang ab? Von Nina Kallmeier | 24.05.2022, 10:47 Uhr

Unternehmen in der Region Osnabrück und dem Emsland sind exportstark: Alleine 2021 haben sie trotz Pandemie und ersten Krisen waren im Wert von zehn Milliarden Euro in andere Länder gebracht. Wie Krone und Hellmann in Frankreich aktiv sind.