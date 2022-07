Erdölförderung in Deutschland FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Erdölförderung in Twist Warum das Emsland das Texas Deutschlands ist Von Nina Kallmeier | 11.07.2022, 05:45 Uhr

Die Erdölförderung ist aus dem Emsland kaum wegzudenken, charakteristische Pferdekopfpumpen prägen vielerorts das Bild. Was die Förderung an Land betrifft, kann die Region durchaus als Texas Deutschlands bezeichnet werden. Ein Ortsbesuch in Twist.