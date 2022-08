Andrea Nahles Foto: Daniel Karmann up-down up-down Bundesagentur für Arbeit Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt leicht an Von dpa | 31.08.2022, 10:00 Uhr

Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist gestiegen, vor allem wegen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Der Arbeitsmarkt sei allerdings weiterhin robust, so Bundesagentur-Vorsitzende Andrea Nahles. So hat sich der Arbeitsmarkt entwickelt.