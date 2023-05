Wohnmobil-Hochburgen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Freizeit Wohnmobil-Hochburgen im Norden und Süden Von dpa | 06.05.2023, 10:46 Uhr

In der Corona-Pandemie erlebten Wohnmobile in Deutschland eine bis dahin beispiellose Nachfrage. In Sachen Wohnmobil-Dichte hatte gleich zu Anfang das nördliche Schleswig-Flensburg die Nase vorn.