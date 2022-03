Volker Wissing FOTO: Andreas Arnold Verkehr Wissing sieht hohen Sanierungsbedarf bei Autobahnbrücken Von dpa | 10.03.2022, 15:15 Uhr | Update vor 50 Min.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht einen hohen Sanierungsbedarf bei Autobahnbrücken in Deutschland. Um sie sei es alles andere als gut bestellt und es bestehe Handlungsbedarf, sagte Wissing am Donnerstag in Berlin nach einem „Brückengipfel“ mit Vertretern unter anderem der Bauwirtschaft. Es sei zu wenig investiert worden in die Sanierung. Wissing will nun mit einem Maßnahmenpaket gegensteuern. Der „Sanierungsstau“ umfasse 4000 Brücken.