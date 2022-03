Wirtschaftsminister Buchholz besucht Flensburger Werft FOTO: Frank Molter Flensburg Wirtschaftsminister Buchholz zu Besuch bei FSG-Werft Von dpa | 14.03.2022, 19:12 Uhr | Update vor 16 Min.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat sich am Montag über die Lage der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) informiert und mit Geschäftsführer Philipp Maracke über mögliche Beiträge der FSG zur Zukunftsfähigkeit der Marine gesprochen. „Wir hatten ein wirklich konstruktives Gespräch“, sagte Maracke. Es habe einen grundsätzlichen Austausch über die Auftragslage gegeben, die sich gut entwickele. In der Gruppe Nobiskrug-FSG gebe es insgesamt sechs Aufträge. „Wir haben uns auch über den Marineschiffbau ausgetauscht.“ In diesem Markt wolle man wieder verstärkt mitmischen. „Wir arbeiten an Angeboten, aber auch an einem konkreten Auftrag.“