Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Energie Wirtschaftsminister begrüßt Abschaffung der EEG-Umlage Von dpa | 09.03.2022, 17:55 Uhr | Update vor 40 Min.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) begrüßt die für Juli beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage. „Angesichts der steil nach oben steigenden Energiepreise ist dies der richtige und notwendige Schritt, um die Verbraucher in diesen schwierigen Zeiten etwas zu entlasten“, sagte der Minister am Mittwoch in Schwerin. Entscheidend sei jedoch, dass die Energieversorger die Entlastung auch vollumfänglich an die Verbraucher weitergeben.