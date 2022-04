Zwei Wirtschaftswissenschaftler der Universität von Kalifornien in Berkeley haben hochgerechnet, dass der teuerste Sportler der Welt durch seine Affären zwischen fünf und zwölf Milliarden Dollar an Börsenwerten der Sponsoren vernichtet haben soll.

Der Weltranglisten-Erste hatte am 27. November mit seinem nächtlichen Auto-Unfall vor seiner Haustür in Florida Spekulationen um sein Privatleben ausgelöst, die er am 11. Dezember mit einem Untreue-Geständnis gegenüber seiner Frau Elin Nordegren und seinen zwei Kindern beendete. Seitdem hat sich Woods nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentiert und eine unbegrenzte Auszeit vom Golf genommen.

Bei den wissenschaftlichen Untersuchungen seien die Wall-Street-Kurse der börsennotierten Woods-Partner an den 13 Handelstagen zwischen dem Zeitpunkt des Autounfalls und seinem Geständnis auf seiner Homepage gegen die allgemeine Marktentwicklung und gewöhnliche Kursschwankungen dieser Papiere gerechnet worden, hieß es.

Die Wissenschaftler hätten darauf hingewiesen, dass ihre Auswertungen durch den Tochterunternehmen-Status von mehreren Woods-Sponsoren einer größeren Fehlerquote unterliegen könnten als es bei vergleichbaren Studien üblich sei.