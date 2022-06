Der Senior-Chef der Warsteiner Brauerei, Albert Cramer, ist tot. Unter seiner Führung wurde Warsteiner in den 90er Jahren zur größten Brauerei Deutschlands. FOTO: Gero Breloer (Archivbild) Wirtschaft Warsteiner-Chef Albert Cramer tot 21.11.2012, 14:41 Uhr

Der Inhaber und Senior-Chef der Warsteiner Brauerei, Albert Cramer (69), ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens in Warstein am Mittwoch. Der langjährige Geschäftsführer des Familienunternehmens erlag am Dienstagabend einer Krebserkrankung.