Drei Viertel aller hochbezahlten Topbanker in der EU arbeiten in Großbritannien. Das geht aus Statistiken der europäischen Bankenaufsicht EBA hervor, die gerade in London veröffentlicht wurden. Demnach kamen im Vereinigten Königreich im Jahr 2011 insgesamt 2436 Banker auf einen Jahresverdienst von einer Million Euro oder mehr - gemessen an den 3175 Spitzenverdienern unter Europas Bankern ist das ein Anteil von fast 77 Prozent. Deren Durchschnittsverdienst lag - feste und variable Vergütungen inbegriffen - bei 1,44 Millionen Euro.