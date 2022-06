Ein Gericht in New York verurteilte Rajat Gupta am Mittwoch zur Zahlung von 13,9 Millionen Dollar (10,6 Mio Euro), weil er Firmengeheimnisse verraten habe. Zudem wurde ihm verboten, jemals wieder in gehobenen Positionen in börsennotierten Unternehmen oder bei bestimmten Finanzfirmen zu arbeiten.