38 Prozent von 4004 befragten Unternehmen erwarten schon in diesem Jahr bessere Geschäfte, für 2011 rechnen sogar 60 Prozent mit einer bessere Konjunkturlage. «Die Krise ist noch nicht überwunden, aber wir sehen schon das Licht am Ende des Tunnels», kommentierte der Mittelstandsvorstand des Dax-Konzerns, Markus Beumer, am Donnerstag in Frankfurt die Ergebnisse der von TNS Infratest durchgeführten Studie.