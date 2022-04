Offiziell hieß es zwar am Mittwoch bei GM in Detroit, es gebe keine Fristverlängerung. Inoffiziell verlautete aber, es gebe «eine technische Möglichkeit», bis zum 7. Januar die Tür für einen Verkauf weiter offenzuhalten. Allerdings herrsche in Detroit eher Skepsis, dass tatsächlich noch ein Deal zustande kommt.