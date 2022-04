Protest gegen den Internationalen Währungsfonds in Athen (Archivbild). FOTO: Archiv Wirtschaft Trichet: Notbremse für unverbesserliche Schuldensünder 02.06.2011, 13:22 Uhr

Karlspreisträger Jean-Claude Trichet will eine Notbremse für unverbesserliche Schuldensünder in Europa. Der Präsident der Europäischen Zentralbank schlug am Donnerstag beim Festakt in Aachen vor, eine direkte Einflussmöglichkeit auf die Volkswirtschaft zu schaffen.