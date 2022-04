Probleme ohne Ende: Nach Produktionsausfällen durch das Erdbeben in Japan muss Toyota nun mehr als 100,000 Autos in die Werkstatt zurückrufen. FOTO: Archiv Wirtschaft Toyota ruft rund 100 000 Prius zurück 01.06.2011, 08:06 Uhr

Der japanische Autokonzern Toyota muss erneut Autos in die Werkstätten zurückrufen. Diesmal sind 105 784 Autos seines Hybrid-Erfolgsmodells Prius betroffen, darunter unter anderem auch 800 Fahrzeuge in Deutschland, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.