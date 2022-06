Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2010 lagen die Frachtraten im ersten Quartal 2011 auf allen Flugrouten deutlich höher. Am stärksten war der Preisanstieg bei Flügen nach Südafrika (plus 43,9 Prozent), in die USA (plus 34,4) und nach Brasilien (plus 29,6). Zum Schlussquartal 2010 gab es die größten Steigerungen bei Flügen in die Vereinigten Arabischen Emirate (plus 13,5), nach China (plus 12,4) sowie nach Indien (plus 11,0).