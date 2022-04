Der Umsatz konnte nur mit Hilfe von höheren Preisen erreicht werden: Zu unveränderten Preisen hätte der Rückgang sogar 6,2 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat August sackte der reale Umsatz im September um 1,2 Prozent ab, der zweithöchste Rückgang in diesem Jahr. In den ersten drei Quartalen zusammen betrug das Branchenminus laut Statistik 4,2 Prozent (real 6,3 Prozent) und war damit so groß wie seit 2003 nicht mehr in diesem Zeitraum.