Finanzchef Troy Alstead sprach am Mittwoch in Seattle von Rekordzahlen für das Jahresviertel und hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Damit bewies Starbucks ein weiteres Mal Stärke. Der Kurs ging nachbörslich um knapp 1 Prozent hoch. Bereits das Weihnachtsgeschäft war exzellent gelaufen. Erst vor einem Monat hatte die Kette zudem angekündigt, zum ersten Mal eine Dividende an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Auch sollen Aktien zurückgekauft werden. Das treibt den Kurs.