Zu den Gewinnern zählten auch MAN-Aktien mit plus 0,33 Prozent auf 84,46 Euro. «Es gibt Spekulationen, dass VW am Markt als Käufer auftritt», sagte ein Börsianer. Zuletzt hatte VW mitgeteilt, 55,9 Prozent der Stammaktien des Lkw-Herstellers unter Kontrolle zu haben.

Autowerte zeigten sich nach einer Prognoseanhebung von BMW dagegen größtenteils im Plus. Der Münchener Autobauer geht mittlerweile davon aus, den Absatz 2011 im Vergleich zum Vorjahr um über zehn Prozent auf mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce zu steigern. BMW-Titel verteuerten sich daraufhin um 0,73 Prozent auf 67,24 Euro. Daimler-Aktien gewannen an der Dax-Spitze sogar 1,33 Prozent auf 51,680 Euro, und die Vorzugsaktien von Volkswagen legten um 0,56 Prozent auf 144,55 Euro zu.

Die zuletzt bereits gebeutelten Finanzwerte gaben weiter nach. Die Aktien der Deutschen Bank verloren 1,01 Prozent auf 38,105 Euro. Die Commerzbank-Papiere büßten vergleichsweise geringe 0,30 Prozent auf 2,700 Euro ein. Seit Anfang vergangener Woche steht für die Commerzbank-Anteilsscheine insgesamt aber ein Kursverlust von knapp 15 Prozent zu Buche. Für die Papiere des Versicherers Allianz ging es um 1,71 Prozent auf 89,99 Euro nach unten. Der Konzern zähle zu den großen Assekuranzen, deren Kurse unter einer tiefgreifenden Finanzkrise am stärksten leiden würden, befand Unicredit-Analyst Bernd Müller-Gerberding in einer Studie.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,60 Prozent auf 2693,53 Punkte, auch die Leitindizes in Paris und London verbuchten Verluste. In New York lag der Dow Jones indes zum europäischen Börsenschluss moderat im Plus.

Am deutschen Rentenmarkt rutschte die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,38 (Vortag: 2,53) Prozent ab. Der Rentenindex Rex stieg um 0,61 Prozent auf 126,02 Punkte. Der Bund Future lag mit 0,26 Prozent im Minus bei 128,81 Punkten. Der Euro fiel, die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3975 (1,4056) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7156 (0,7114) Euro.