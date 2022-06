FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Wirtschaft Schub durch nachwachsende Rohstoffe 14.05.2008, 22:00 Uhr

Die Hans-Jürgen Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG in Hunteburg stellt sich immer wieder erfolgreich neuen Herausforderungen. Mit dem Einstieg in die Märkte der nachwachsenden Rohstoffe hat sich das Unternehmen ein weiteres Standbein geschaffen.