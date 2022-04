Der Gesamtumsatz der Rewe-Gruppe einschließlich der selbstständigen Händler und Beteiligungen kletterte auf rund 53 Milliarden Euro (plus 4 Prozent). Angaben zum Gewinn will das Unternehmen erst bei der Bilanzvorlage im Mai machen.

Der Umsatz von Penny sank hierzulande um 1,2 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Im Ausland dagegen habe sich die Discountkette mit einem Plus von 3,8 Prozent positiv entwickelt, vor allem in Rumänien und Tschechien.

Die Rewe- und toom-Supermärkte erreichten in Deutschland mit 14,5 Milliarden Euro (plus 6,4 Prozent) einen Rekordumsatz. Zurückzuführen sei dies einerseits auf Übernahmen - etwa von Tengelmann-Filialen im Gebiet Rhein-Main-Neckar und von sky-Märkten der coop Kiel. Zudem hätten aber auch strategische oder konzeptionelle Änderungen bei bestehenden Rewe-Märkten zum Wachstum beigetragen. So seien beispielsweise Eigenmarken wie «Rewe Feine Welt» gestärkt und die Öffnungszeiten vieler Filialen erweitert worden, erläuterte ein Sprecher. Der Umsatz der toom-Baumärkte wuchs auf 1,9 Milliarden Euro (plus 3,9 Prozent).

Zulegen konnte auch die Touristiksparte, die ihren Umsatz auf 4,3 Milliarden Euro (plus 4,4 Prozent) erhöhte. Die Aschewolke nach dem Vulkanausbruch in Island im April 2010 habe die positive Entwicklung der Pauschalreiseanbieter ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg allerdings gebremst.