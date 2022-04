Der Bundespräsident äußerte auch deutliche Kritik an der Politik vieler Regierungen in der Krise. «Die Versündigung an der jungen Generation muss ein Ende haben», sagte er. Immer neue Schulden zu machen könne auf Dauer nicht gut gehen. «Politik mit ungedeckten Wechseln auf die Zukunft ist an ihr Ende gekommen.» Weiter sagte Wulff: «Ich persönlich empfinde Verantwortung für meine 17-jährige Tochter und meinen dreijährigen Sohn, dass wir heute Entscheidungen treffen, dass sie später in Jahrzehnten in etwa so leben dürfen und können, wie wir es heute können.»

Die Währungshüter der EZB müssten nun schnell zu ihren vereinbarten Grundsätzen zurückkehren, meinte Wulff. «Ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich.» Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verbiete der EZB den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln, um die Unabhängigkeit der Notenbank zu sichern. Die EZB umgehe dieses Verbot, indem sie insgesamt Staatsanleihen im Volumen von über 110 Milliarden Euro am Sekundärmarkt aufgekauft habe, kritisierte der Bundespräsident. «Dies kann auf Dauer nicht gut gehen.»

Wulff meinte, die Entwicklung erinnere an ein Dominospiel. «Erst haben Banken andere Banken gerettet, und dann haben Staaten Banken gerettet, dann rettet eine Staatengemeinschaft einzelne Staaten. Wer rettet aber am Ende die Retter?» fragte er.

Die Linke-Vorsitzende Gesine Lötzsch sagte, Wulff habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Rede «drei schallende Ohrfeigen» versetzt. Er habe festgestellt, dass die Kosten der Krise nicht fair auf die Gesellschaft verteilt würden, dass die Kanzlerin sich von den globalen Finanzmärkten treiben lasse und dass sie kein Konzept für die Lösung der Krise habe.

Unionsfraktionsvize Wolfgang Bosbach (CDU) meinte: «Der Bundespräsident wollte sicher nicht der Regierung das Leben schwer machen, sondern er wollte dem Ausdruck verleihen, was die Bürger im Land ohnehin denken.» Der Nachrichtenagentur dpa sagte er: «Ich bin doch nicht der Einzige, der die Frage stellt: Kann das auf Dauer gut gehen?»