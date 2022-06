Das sagte ein Vertreter des vorläufigen Insolvenzverwalters für die Muttergesellschaft Praktiker AG, Udo Gröner, am Donnerstag der dpa in Saarbrücken. Dieses Ziel sei mit dem zweiten vorläufigen Insolvenzverwalter Christopher Seagon abgestimmt.

Dieser ist für acht insolvente Praktiker-Firmen und somit für die Praktiker-Märkte zuständig, insgesamt arbeiten für sie rund 8600 Menschen.

Die Praktiker-Konzernzentrale war erst im Herbst 2012 aus dem saarländischen Kirkel nach Hamburg umgezogen. Insolvenzverwalter Gröner hatte den 243 Beschäftigten in Kirkel am Mittwoch mitgeteilt, dass sie für die Monate Juli, August und September Insolvenzgeld bekommen. Für die Praktiker AG und in übergreifenden Konzerngesellschaften sind in Hamburg sowie in Kirkel rund 750 Menschen tätig.

Für Praktiker gibt es nach den Angaben eines Unternehmenssprechers in Hamburg diverse Interessenten. Es seien aber unverbindliche Investorenbekundungen. Namen nannte der Sprecher nicht. Mehrere Baumarktketten wie Obi, Hornbach und Hagebau haben ihr Interesse bereits öffentlich signalisiert, allerdings nur für einzelne Filialen und nicht ein Gesamtpaket.

Im Rahmen der beantragten Insolvenzverfahren wird derzeit ein Investorenprozess angeschoben. Potenzielle Interessenten erhalten Einblick in die Firmendaten und können dann ihre Angebote abgeben.

Unterdessen sprachen sich Gläubiger einer Praktiker-Anleihe für eine Fortführung des Unternehmens nach den bisherigen Sanierungsplänen aus. Die Anleihe über 250 Millionen Euro wurde 2011 aufgelegt und läuft den Angaben zufolge bis 2016.