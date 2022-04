Angesichts des bisher vergeblichen Kampfs um neue Aufträge für die Karmann-Sparte Fahrzeugbau stellt sich allerdings die Frage, ob die jüngsten Veröffentlichungen zur rechten Zeit erfolgt sind. So erklärt Firmenchef Peter Harbig: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass diese Berichterstattung uns das Leben einfacher macht.“ Damit meint er die Zurückhaltung bei manchen Kunden angesichts der ungeklärten künftigen Eigentümerstruktur. Denn Hersteller von Premiumautos fürchten nichts mehr als Technologieklau durch Konkurrenten aus Fernost.

Ob Interessenten für einen Einstieg bei Karmann vor allem aus China und Indien kommen, ließ Finanzchef Wilhelm Dietrich Karmann offen. „Wir schauen auch in Richtung Asien, aber auch in andere Richtungen“, sagte er – nun wieder in seiner Rolle als Gesellschafter, die er mit anderen Enkeln und Urenkeln seines Großvaters teilt. Besonders gefallen würde ihm eine strategische Partnerschaft mit einem Autohersteller, „der ein eigenes Produkt mitbringt“. Auf jeden Fall liege die Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze bei Karmann auch im Interesse der Eigentümer, versichert er.