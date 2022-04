Das machte der Sprecher der Geschäftsführung, Peter Harbig, in einem Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Verhandlungen über den Bau neuer Autos in Osnabrück gebe es weiterhin mit mehreren Herstellern, sagte er. Von Juli an werde sich Karmann aber darauf konzentrieren, Produktionsaufträge für fertig entwickelte Fahrzeuge zu erringen. Damit könnten Vorlaufzeiten verkürzt und Beschäftigungslücken vermieden werden.