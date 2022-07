Mit Schiffen, Pizzen und Pudding hat der Oetker-Konzern seinen Umsatz im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. 2012 legten die Erlöse um 9,3 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro zu, sagte Konzernchef Richard Oetker am Dienstag in Bielefeld. Jeden zweiten Euro (5,46 Mrd Euro) setzte das Familienunternehmen mit der Reederei Hamburg Süd um. Deutliche Zuwächse erzielte auch der Nahrungsmittelbereich (2,1 Mrd Euro), an der Spitze Dr. Oetker.

Ein kleines Plus gab es bei der Sektkellerei Henkell und Deutschlands größter Brauereigruppe Radeberger. Das Bankhaus Lampe steigerte die Bilanzsumme leicht auf 3,1 Milliarden Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz stieg auf 68,2 Prozent (Vorjahr 66,3 Prozent). Kursbereinigt und ohne Zukäufe betrug das Umsatzplus lediglich 4,6 Prozent (Vorjahr 7,7 Prozent).

Der scheidende Finanzchef Ernst F. Schröder bekräftigte das Ziel, den Umsatz der Gruppe innerhalb von zehn Jahren zu verdoppeln. «In der Vergangenheit wurde im Durchschnitt die Hälfte des Wachstums mit Akquisitionen erzielt.» Wenn es weniger Zukäufe gebe, wachse die Gruppe auch langsamer.

«Wir wünschen uns mehr Dynamik», sagte Schröder, der seinen Posten 2014 an den bisherigen Radeberger-Chef Albert Christmann abgibt. In den vergangenen Jahren habe es allerdings wenig Bewegung auf dem Markt gegeben. Unternehmen würden nicht verkauft, weil die Verkäufer ihr Geld kaum vernünftig anlegen könnten.

Inzwischen hat Oetker mehr als eine Milliarde Euro in der Kasse. Das seien 35 Millionen Euro mehr als die Summe der Verbindlichkeiten, sagte Schröder. Dazu hat auch der Verkauf des 25,8-Prozent-Anteils am Douglas-Konzern beigetragen.