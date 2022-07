Nokia-Konzernchef Stephen Elop. FOTO: Daniel Deme (Archivbild) up-down up-down Wirtschaft Nokia verfehlt Gewinnziel - Aktie bricht ein 11.04.2012, 15:47 Uhr

Die Rettung des in Not geratenen Handy-Weltmarktführers Nokia erweist sich schwieriger als gedacht. Das Kerngeschäft mit Mobiltelefonen steckt trotz der laufenden Smartphone-Offensive in roten Zahlen fest, der Umsatz sackte ab.