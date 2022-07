Statt des bisher angepeilten Gewinns vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sonderposten auf der Vorjahreshöhe von 2,372 Milliarden Euro stellten die Düsseldorfer am Freitag lediglich ein Ebit von rund 2 Milliarden Euro in Aussicht. Metro hält allerdings an dem Ziel fest, den Vorjahresumsatz von 66,7 Milliarden Euro zu übertreffen. An der Börse brach der Metro-Kurs kurz nach Bekanntwerden der neuen Prognose um mehr als sieben Prozent ein.