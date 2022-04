Mit 735 Millionen Euro (plus 35,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) erreichte der Umsatz in der Unternehmensgruppe ebenso einen Spitzenwert wie der Gewinn vor Steuern mit 31,2 Millionen Euro (plus 86,8 Prozent).

"Ich habe in meiner langen beruflichen Tätigkeit noch nie einem Unternehmen vorgestanden, das eine solche Erfolgsstory zu vermelden hat", sagte der zum 1. Januar in den Beirat gewechselte ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Föhrenbach, am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in Werlte. "Das letzte Jahr war so außergewöhnlich, dass wir die Entwicklung nicht einfach fortschreiben können", gab jedoch Inhaber Bernard Krone mit Blick auf 2005 zu verstehen.

Mit "Innovation, höchster Qualität und Kostenführerschaft" sei es Krone in der wichtigsten Sparte Nutzfahrzeuge gelungen, am Boom in Europa überproportional teilzuhaben, erklärte Föhrenbach. Bezogen auf ihr Produktprogramm Pritschen mit Planen, Wechselsysteme und Containerfahrgestelle sei die Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH in Werlte 2004 mit einem Anteil von 22,9 Prozent in Deutschland erstmals Marktführer knapp vor dem Konkurrenten Schmitz Cargobull gewesen. Allein 2004 stieg der Nutzfahrzeug-Umsatz bei Krone um fast 50 Prozent auf 509 Millionen Euro. Mit 18125 Fahrzeugen wurde die höchste Stückzahl seit Beginn der Fertigung im Jahr 1971 erreicht. Die durchschnittliche Tagesproduktion nahm im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel auf 82 Einheiten zu und kann nach Föhrenbachs Angaben ohne größere Investitionen auf bis zu 135 gesteigert werden.

Ende 2004 zählte die Gruppe einschließlich Leiharbeitern rund 2000 Beschäftigte, 400 mehr als ein Jahr zuvor. Positiv entwickelten sich auch die Sparten Landtechnik und Handel mit Umsatzzuwächsen von 11,7 Prozent auf 172 Millionen Euro beziehungsweise 16,3 Prozent auf 53,7 Millionen Euro. Diese beiden Krone-Geschäftsbereiche sind in Spelle im südlichen Emsland angesiedelt und haben nach Angaben des Managements im vergangenen Jahr ebenfalls schwarze Zahlen geschrieben. Die auf Futtererntetechnik spezialisierte Maschinenfabrik Bernard Krone verspürt nach Angaben ihres Geschäftsführers Wilhelm Voß aus Osteuropa eine stetig steigende Nachfrage.

In der Gruppe strebt Krone im laufenden Jahr einen Umsatzanstieg auf 810 Millionen Euro an, während auch wegen steigender Rohstoffkosten beim Gewinn vor Steuern ein Rückgang auf 25 Millionen Euro erwartet wird.

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Bernard Krone Holding ist Alfons Veer, der unter anderem für das Finanz- und Rechnungswesen verantwortlich ist.