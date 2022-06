Die «Süddeutsche Zeitung» nannte unter Berufung auf einen nicht genannten Branchen-Insider eine Summe von mehr als 100 Millionen Euro. Laut «Bild»-Zeitung summieren sich die illegal angehäuften Gewinne über zehn Jahre hinweg sogar auf rund eine Milliarde Euro.

Eines der neun betroffenen Unternehmen kündigte am Samstag in Mönchengladbach für die kommende Woche eine Stellungnahme an. Vorher werde man sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Ein anderes Unternehmen in Niedersachsen wollte auf dpa-Anfrage zunächst keine Stellungnahme abgeben.

Ein Verband kleiner und mittlerer Bauern begrüßte am Samstag die Ermittlungen. Nicht nur die Verbraucher, sondern auch viele Landwirte seien durch Absprachen großer Kartoffelhandels-Unternehmen möglicherweise massiv geschädigt und betrogen worden, erklärte der niedersächsische Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Ottmar Ilchmann, am Samstag.

Niedersachsen Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) sprach von einem Skandal, sollte sich der Verdacht illegaler Absprachen bestätigen. «Nicht nur die Verbraucher wären durch überhöhte Preise erheblich geschädigt worden», sagte er am Samstag. «Auch einige Kartoffelbauern haben ihre Pflanzkartoffeln möglicherweise zu erhöhten Preisen bekommen und wären die Geschädigten.» Die Ermittlungen bestätigten den Kurs, kleine und mittlere Betriebe zu stärken, die Marktvielfalt zu fördern und die Transparenz zu erhöhen. «Es kann nicht sein, dass wenige große Spieler die Konditionen diktieren und die Landwirte und Verbraucher die Zeche zahlen.»

Niedersachsen ist in Deutschland Kartoffelland Nummer 1 vor Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Anbaufläche beträgt gut 100 000 Hektar, fast die Hälfte der deutschen Kartoffeln kommt aus Niedersachsen.