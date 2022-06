Am Freitagabend war bekanntgeworden, dass neben der Triton-Gruppe nun auch der Berliner Privatinvestor Nicolas Berggruen Kaufinteresse angemeldet hat. Zudem ist jetzt davon die Rede, dass das Immobilien- Konsortium Highstreet notgedrungen den Einstieg bei Karstadt erwägt.

Außer Köln haben mittlerweile alle Städte mit Karstadt-Filialen bereits über die Forderungen an die Warenhauskette entschieden. Fast alle diese Kommunen wollen verzichten. Bonn will das Geld zunächst nur stunden, was dem Insolvenzplan nicht weiterhilft. «Eine Entscheidung pro Karstadt steht von Köln noch aus», sagte der Sprecher von Verwalter Görg. Der Rat der Domstadt wollte nach dpa- Informationen am vergangenen Donnerstagabend einen Beschluss fassen, das Thema soll aber wieder von der Tagesordnung genommen worden sein.

Der Insolvenzverwalter hatte bei allen 94 Städten mit Karstadt- Standorten eindringlich für einen Steuererlass geworben. Dabei geht es um eine Steuerforderung der Gemeinden von theoretisch bis zu 140 Millionen Euro. Hintergrund ist ein außerordentlicher Ertrag in der Karstadt-Bilanz, der durch einen Forderungsverzicht der Gläubiger von bis zu zwei Milliarden Euro entstehen würde. Görg braucht die Zustimmung so vieler Kommunen, dass 98 Prozent der Steuerforderungen vom Tisch sind. Eine Weigerung von Köln mit seinen hohen Karstadt- Umsätzen würde die zwei Prozent Spielraum überschreiten, erläuterte der Sprecher des Insolvenzverwalters. «Die Kölner haben allein schon die Dimension, den Plan noch scheitern lassen zu können.»

Am nächsten Freitag läuft die Frist für Angebote zur Übernahme des insolventen Essener Konzerns ab. Als dritter möglicher Käufer wird nun auch das Immobilien-Konsortium Highstreet gehandelt, an dem die US-Investmentbank Goldman Sachs die Mehrheit der Anteile hält. Nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» (BamS) will Highstreet die 120 Karstadt-Häuser vollständig übernehmen und als Konzern erhalten. Die Firma besitzt die Immobilien von 86 Karstadt-Filialen.

Dem Sprecher von Görg zufolge gibt es bisher keine Offerte von Highstreet: «Uns liegen zurzeit zwei konkrete Angebote vor.» Doch Unternehmenskreise bestätigen, dass ein Einstieg von Highstreet bei Karstadt ein denkbares Szenario sei. Wenn die Verhandlungen mit Triton oder Berggruen scheiterten, habe Karstadt-Vermieter Highstreet am meisten zu verlieren, weil dann Dutzende Immobilien leer stünden.