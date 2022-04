'"'Wir sind am Fuße von Verhandlungen'"', sagte Betriebsratschef Harald Klausing am Mittwoch. Laut Geschäftsführung müssen im Sommer 1100 der 5300 Karmann-Beschäftigten in Osnabrück gehen. Der Betriebsrat erwarte die Gründung einer Transfergesellschaft mithilfe von Bund, Land und EU. Oberstes Ziel bleibe es aber, den Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern, sagte Klausing.