Seit Dienstag bietet das Unternehmen auch Zahnersatz über eine Servicekarte an, wie Tchibo mitteilte.

Neben Kaffeebohnen bietet Tchibo seit Jahren auch Gebrauchsartikel sowie Bekleidung an. Reisen, Mobilfunk- sowie Strom- und Gas-Tarife gehören zum Dienstleistungsangebot.

Tchibo mit zuletzt rund 3,57 Milliarden Euro Umsatz gibt traditionell keine Zahlen dazu heraus, welchen Anteil dieses sogenannte Non-Food-Geschäft hat. Damit dürfte das Unternehmen aber mehr als die Hälfte seiner Erlöse erzielen.

Der Kaffeeröster arbeitet bei der neuen Kundenkarte mit der Novadent Dentaltechnik in Hamburg zusammen. Novadent teilt in einer Broschüre mit, dass die Produkte im eigenen Labor in Manila (Philippinen) unter deutscher Leitung gefertigt werden.

Voraussetzung für den Einsatz der Karte ist, dass der Zahnarzt des Patienten bereit ist, Produkte des Dentallabors einzusetzen.