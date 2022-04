Ob und inwiefern eine Entscheidung aus Brüssel sich auf die deutsche Typgenehmigung auswirken würde, konnte eine Sprecherin des Kraftfahrtbundesamtes am Mittwoch im Vorfeld der Gespräche zunächst nicht sagen. Am Abend war bei der deutschen Behörde niemand zu erreichen.

Ein Sprecher des Autoherstellers sagte am Abend, zu dem Statement lägen ihm noch keine Informationen vor. Bislang vertrete der Autohersteller die Auffassung, dass die Zulassung des Bundesamts europaweit gültig sei und einer Zulassung in den EU-Mitgliedsstaaten nichts im Wege stehe.

«Im Allgemeinen kann das neue Kältemittel R1234yf nicht ohne weiteres in Fahrzeugen eingesetzt werden, die dafür nicht ausgelegt sind», erklärte Carsten Graf vom Technikzentrum des ADAC in Landsberg am Lech. Die Dichtungswerkstoffe und der Schmierstoff müssen auf das neue Kältemittel abgestimmt werden, außerdem müssen Einfüllstutzen ausgetauscht werden. Der Schritt zurück zum alten Mittel R134a sei dagegen, zumindest was die Dichtungen und den Schmierstoff angeht, technisch kein Problem.