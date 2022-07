Britischer Premierminister David Cameron kämpft mit einer Gesamtverschuldung von derzeit rund 83 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. FOTO: Jean-Christophe Bott (Archivbild) up-down up-down Wirtschaft Institut: Britische Wirtschaft schrumpft 03.02.2012, 09:38 Uhr

Die britische Wirtschaft wird nach einer Prognose des angesehenen Forschungsinstituts NIESR im laufenden Jahr leicht schrumpfen. Das National Institute for Economic and Social Research kommt in seiner am Freitag veröffentlichten Jahresvorschau auf ein Minus von 0,1 Prozent.