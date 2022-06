Ein Hedgefonds-Manager hat nach Ansicht der Ermittler 276 Millionen Dollar (216 Mio Euro) an illegalen Gewinnen erwirtschaftet beziehungsweise mit dem rechtzeitigen Verkauf von Aktien drohende Verluste abgewendet. Es könnte sich um den «lukrativsten Insider-Tipp aller Zeiten» gehandelt haben, sagte US-Bundesstaatsanwalt Preet Bharara. Der Verdächtige wurde am Dienstag in seinem Haus in Florida festgenommen.