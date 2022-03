IHK-Logo FOTO: Hendrik Schmidt Schwerin Wirtschaft in Angst vor steigenden Energiepreisen Von dpa | 08.03.2022, 18:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat einen beschleunigten Umstieg der Energieversorgung auf Erneuerbare sowie staatliche Unterstützung beim Strompreis gefordert. Die Politik müsse dafür sorgen, dass der sauberste Strom nicht der teuerste sei, forderte die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag. „Um wirtschaftlich zu arbeiten, müssen besonders produzierende Unternehmen einen attraktiven Preis erhalten“, verlangte der geschäftsführende Präsident der IHKn in MV, Matthias Belke. Anderenfalls drohe Abwanderung.