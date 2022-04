In dem Fonds waren zeitweise mehr als zwei Milliarden Euro angelegt. Nach Angaben des Managements sind rund 40 000 Anleger betroffen. Der 2005 aufgelegte Fonds war auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Herbst 2008 unter Druck geraten. Von den einst 2,3 Milliarden Euro Volumen zogen Anleger nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers 600 Millionen Euro ab. Da der Fonds unter die Mindestliquidität zu rutschen drohte, wurde er eingefroren. Binnen zwei Jahren versuchte das Management dann erfolglos genügend flüssige Gelder für eine Wiedereröffnung zu erzielen. Zudem wurden die Gebäude neu bewertet. Dadurch war der theoretische Rückgabepreis massiv gesunken.

Die Anleger haben nach dem derzeitigen gutachterlichen Stand rund die Hälfte des damaligen Wertes verloren: Bei der Schließung hatte der Fonds ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro, derzeit sind es nach mehreren Abwertungen noch 852 Millionen Euro. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Kreditaufnahmen des Fonds den Wert stärker nach unten drückten als der reine Rückgang der Immobilienpreise. Was die Anleger nun tatsächlich innerhalb von drei Jahren ausgezahlt bekommen, ist offen. An der Hamburger Börse, wo der Fonds weiter gehandelt wird, ist der Verlust noch größer. Das Management kündigte an, beim Verkauf der Immobilien auf die sonst vereinbarte Provision von einem Prozent zu verzichten.

Damit werden inzwischen drei offene Immobilienfonds in Deutschland aufgelöst. Vergangenen Freitag hatte der traditionsreiche und 1972 gegründete Degi Europa von Aberdeen mit zuletzt 1,3 Milliarden Euro Fondsvolumen diesen Schritt beschlossen. In ihn hatten rund 90 000 Anleger investiert. Auch der kleinere und auf die USA spezialisierte Kanam US-Grundinvest hatte Ende September seine Auflösung eingeleitet. Alle drei Fonds waren im Herbst 2008 eingefroren worden.

Offene Immobilienfonds galten lange Zeit als relativ sichere Anlage, die aber einen Ertrag über dem Niveau von Staatsanleihen erzeugen sollten. Sie investieren in der Regel in große Bürokomplexe und wollen Erträge durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungen erzeugen. Ziel ist es, Anteilsscheine jederzeit zurücknehmen zu können. Dafür muss der Fonds über ausreichend Barmittel verfügen. Gutachter, die sich vor allem an den Mieterlösen orientieren, legen den Wert der Anteilsscheine regelmäßig fest.

Nach einer Übersicht des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) waren Ende August rund 88 Milliarden Euro in offenen Immobilienfonds angelegt. Rund ein Dutzend Fonds, die zusammen knapp 25 Milliarden Euro verwalten, waren geschlossen. Mehrere Fonds hatten nach der Krise im Herbst wieder geöffnet, einige mussten aber wenig später erneut schließen, weil Anleger wiederum massiv Geld abzogen.

Die Fonds geraten unter Druck, wenn viele Anleger gleichzeitig an ihr Geld wollen, die Immobilien aber nicht so schnell zu verkaufen sind. Besondere Probleme entstehen, wenn zum Beispiel Dachfonds die Immobilienfonds als Geldmarktersatz nutzen und plötzlich große Summen zurückverlangen. Die Bundesregierung hat eine Gesetzesinitiative beschlossen, um dieses Problem unter anderem mit Mindestzeiträumen für Investitionen abzumildern. Die Umsetzung des Vorhabens wird aber erst für Frühjahr kommenden Jahres erwartet.