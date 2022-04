Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück warnte in Stuttgart vor einer Zweiklassengesellschaft in den Betrieben: «Wer anständig arbeitet, braucht auch anständige Gehälter», rief Hück den überwiegend jungen Teilnehmern der Protestaktion zu. «Wir brauchen Gesetze, die verbieten, dass Betriebe ihre Mitarbeiter aus Lust und Laune rausschmeißen können.»

Protestschwerpunkte waren unter anderem Werke der Autobauer VW, Daimler, Porsche und Opel. Den Auftakt machten am frühen Morgen mehrere hundert Stahlarbeiter, die sich zu AC/DC-Hardrock-Klängen bei ThyssenKrupp in Duisburg versammelten. Insgesamt haben an den Protesten rund 210 000 Beschäftigte teilgenommen, berichtete die größte Einzelgewerkschaft Deutschlands am Nachmittag.

Hück kündigte Verhandlungen an, damit Porsche Leiharbeiter übernimmt und unbefristet anstellt. Am Mittwoch hatte Volkswagen angekündigt, 2200 Leiharbeiter in die Stammbelegschaft zu übernehmen. Auch die VW-Tochter Audi kündigte wegen der guten Auftragslage an, in den kommenden Monaten rund 200 Leiharbeiter in Ingolstadt und dem baden-württembergischen Neckarsulm fest einzustellen.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warf der IG Metall vor, mit falschen Behauptungen Unruhe in den Betrieben zu stiften. Unbefristete Vollzeitbeschäftigung sei der Normalfall in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie, erklärte Hauptgeschäftsführerin Gabriele Sons in Berlin. Der Anteil von Zeitarbeit oder Befristungen liege im kleinen einstelligen Bereich und sei für die Flexibilität der Unternehmen notwendig.

Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt verteidigte den Einsatz flexibler Zeitarbeiter. Dies sei ein äußerst wichtiges und erfolgreiches Instrument, um Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten den Einstieg in Arbeit zu erleichtern. Außerdem hätten die Gewerkschaften selbst die Tarifverträge für die Zeitarbeitsbranche abgeschlossen. Eine pauschale gesetzliche Einführung des Gleichbezahlungsgrundsatzes würde die Zeitarbeit massiv gefährden, meinte Hundt. Wer den Jobmotor Zeitarbeit abwürge, benachteilige die Schwächsten am Arbeitsmarkt.