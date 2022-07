Am Montag waren die Aktionen überwiegend auf Baden-Württemberg und den Tarifbezirk Mitte mit den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland begrenzt. Richtig losschlagen will die Gewerkschaft in dem festgefahrenen Tarifkonflikt um Entgelt, Leiharbeit und Übernahme aller Ausgebildeten erst am Mittwoch. Dann werde es massive Warnstreiks unter anderem in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen geben, kündigte ein Gewerkschaftssprecher am Montag in Frankfurt an. Am Montag begrenzte sich die Zahl der Warnstreikenden auf knapp 1000 im Südwesten und knapp 5000 im Tarifgebiet Mitte.