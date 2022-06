Die Regierung würde festlegen, in welchem Zeitraum ihre langfristige Schuldenquote erreicht werden soll, sagte Snower. «Sie müsste unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen, um in Einklang mit dem europäischen Wachstums- und Stabilitätspakt zu sein.» Die Regierung würde auch bestimmen, wie antizyklisch die Fiskalpolitik sein soll. Die Kommission ­ sie sollte in jedem Land aus etwa zehn Wirtschaftsexperten bestehen - hätte die Aufgabe, den Konjunkturzyklus zu messen und festzustellen, in welcher Phase sich das Land befindet. Dann würde sie das staatliche Defizit oder den Überschuss bestimmen, um das Ziel der Regierung zu erreichen.

«So würde man gewährleisten, dass es keine Schuldenprobleme in der Zukunft gibt, die Finanzmärkte würden sich beruhigen, Zinssätze fallen - wir könnten einen echten Fortschritt haben», sagte Snower. Der Rettungsschirm sei nur hilfreich, wenn die Schuldenkommissionen dazukommen. «Anderenfalls würden sich neue Gefahren ergeben.»

Die auch von Deutschland angestrebte Finanzmarktsteuer könnte aus Sicht Snowers nützlich sein. «Sie muss natürlich international eingeführt werden, sonst wandert das Geschäft dorthin, wo es keine Steuer gibt. Vielleicht müssen nicht alle Länder dabei sein, aber die mit den wichtigsten Finanzmärkten der Welt müssten mitmachen.»

Mit den Einnahmen könnte eine Art Versicherung entstehen, die labile Unternehmen stützt, erläuterte Snower. Dafür müsse der Fonds aber sehr groß sein, wohl im dreistelligen Milliardenbereich. Weil sein Aufbau sehr lange dauern würde, müsse kurzfristig der Staat stark involviert bleiben, obwohl er geschwächt sei. Eine Versicherung allein löse das Problem aber nicht.

«Die Finanzinstitute brauchen die richtigen Anreize, Systemrisiken zu vermeiden.» So sollten die Banken Schulden erzeugen, die sich automatisch in Aktien umwandeln lassen, wenn eine insolvenzgefährdete systemrelevante Finanzinstitution ins Wanken gerät. «Die Insolvenzgefahr würde sich erledigen, weil es statt der Schulden Aktien geben würde. Diese Möglichkeit ist dann ja auch den Gläubigern bekannt», sagte Snower. Zwar müssten die Aktionäre für höhere Zinsen aufkommen; für sie gäbe es aber den Anreiz, dass die betreffenden Institutionen exzessive Risiken vermeiden würden. «Wenn sie große Systemrisiken erzeugten, würden die Risikoprämien für die Schulden steigen und die Aktien fallen.» Dieses Modell könnte zur Bewältigung der Wirtschaftskrise beitragen, sagte Snower. «Wenn man noch zusätzlich mit Hilfe der Finanzmarktsteuer einen Fonds als Schutzschirm hätte, wäre das großartig.»