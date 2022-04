«Eine größere Übernahme haben wir nicht geplant. Wir werden uns in Nischen verstärken», kündigte Konzernchef Herbert Lütkestratkötter am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Düsseldorf an. Bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr hatte das Unternehmen sein Vorsteuerergebnis um mehr als 20 Prozent auf den Rekordwert von rund 600 Millionen Euro erhöht.