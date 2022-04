Der Gewinn verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf unterm Strich 3,2 Milliarden Dollar. «Google hatte ein großartiges Quartal», erklärte Konzernchef Larry Page am Donnerstag am Firmensitz im kalifornischen Mountain View. Allerdings stand er mit dieser Meinung an der Wall Street alleine da. Analysten hatten ein besseres Abschneiden erwartet. Nachbörslich fiel die Aktie um 5 Prozent.