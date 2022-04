Zuletzt fiel er um 0,20 Prozent auf 6818 Punkte. Der MDax verlor 0,06 Prozent auf 9391 Punkte und für den TecDax ging es um 0,63 Prozent auf 791 Punkte nach unten. Nach dem kräftigen Kursplus vom Vortag wurden am Markt Gewinnmitnahmen für die verhaltenen Kurse verantwortlich gemacht. «Vor dem Wochenende will sich keiner mehr richtig positionieren», fasste Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research das Geschehen zusammen.

Die Anleger warteten nun ab, was die nächste Woche in Bezug auf die irischen Staatsschulden bringen werde, meinte Ruland. Eine Ankündigung der chinesischen Notenbank, den Reservesatz für Bankeinlagen um 0,5 Punkte anzuheben, blieb am Gesamtmarkt indes ohne größere Auswirkungen.

Bayer-Papiere legten um 2,12 Prozent auf 57,74 Euro zu, nachdem der Chemie- und Pharmakonzern am Vorabend umfangreiche Kostensparpläne verkündet hatte und Wettbewerber zudem einen Rückschlag bei der Entwicklung eines blutverdünnenden Wirkstoffs erlitten, der in Konkurrenz zum Bayer-Hoffnungsträger Xarelto steht. Bei Henkel verhalf eine positive Analystenstimme zu einem Plus von 2,09 Prozent.

Spürbar waren die Gewinnmitnahmen indes vor allem bei den jüngst starken Papieren von Infineon, die um 1,45 Prozent absackten. Verluste gab es auch bei den Banken, was am Markt auf eine europaweite Sektorschwäche und die längerfristige Sorge um die Schuldensituation in Europa zurückgeführt wurde. Papiere der Deutschen Bank verloren 1,58 Prozent und Commerzbank-Aktien gaben um 1,07 Prozent nach.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 2,40 (Donnerstag: 2,37) Prozent. Der Rentenindex Rex gewann 0,02 Prozent auf 126,25 Punkte. Der Bund Future stieg marginal um 0,02 Prozent auf 127,53 Punkte. Der Kurs des Euro legte leicht zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3674 (1,3647) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7313 (0,7328) Euro